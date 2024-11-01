Нафта різко підскочила в ціні на фоні повідомлень про підготовку Іраном удару по Ізраїлю

Ціни на нафту піднялися більш ніж на 1 дол за барель, щоб компенсувати тижневі втрати, оскільки геополітична напруженість на Близькому Сході зросла після повідомлень про те, що Іран готує удар у відповідь по Ізраїлю з Іраку.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent, які скотилися до січневого контракту, піднялися на 1,41 дол, або на 2%, до 74,22 дол за барель.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 1,46 дол, або на 2,1%, до 70,72 дол за барель після зростання на 0,95% на попередній сесії.

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Ізраїльська розвідка припускає, що Іран готується атакувати Ізраїль з території Іраку найближчими днями, можливо, перед президентськими виборами в США 5 листопада.

Ціни на нафту також підтримали очікування того, що ОПЕК+ може відкласти заплановане на грудень збільшення видобутку нафти на місяць або більше, посилаючись на занепокоєння з приводу низького попиту на нафту і зростання пропозиції.

Очікується, що рішення про відтермінування збільшення може бути прийняте вже наступного тижня.

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Минулого тижня запаси бензину в США несподівано впали до дворічного мінімуму через посилення попиту, в той час, як запаси сирої нафти також несподівано скоротилися через падіння імпорту.

Зазначається, що найбільший у світі виробник нафти в серпні видобував рекордні 13,4 мільйона барелів на добу в місяць.

Нагадаємо:

Ціни на нафту в середу, 30 жовтня, утрималися на мінімумах за понад місяць після падіння протягом двох попередніх сесій, оскільки ринки оцінювали потенційне припинення вогню між Ізраїлем і "Хезболлою" й зростання постачань ОПЕК+.