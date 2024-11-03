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Энергетики вернули свет почти 100 тысячам потребителей на Киевщине после непогоды

Воскресенье, 3 ноября 2024, 18:00 - Владимир Туник-Фриз

После непогоды ветки с деревьев упали на воздушные линии в Киевской области, что привело к обесточиванию 94 тысяч потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Сильные порывы ветра привели к падению веток и деревьев на воздушные линии в Киевской области. Из-за этого 94 тысячи домов Киевской области остались без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ДТЭК, энергетики запитали почти всех обесточенных потребителей.

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Напомним:

2 ноября дроны атаковали энергетическую инфраструктуру в Киевской области и городе Киев.

энергетика Киев ДТЭК
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Экономическая правда
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