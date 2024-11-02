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Після атак ворога на Київ пошкоджена енергетична інфраструктура – ДТЕК

Субота, 2 листопада 2024, 13:53 - Володимир Тунік-Фриз

Енергетики почали відновлення пошкоджену внаслідок атаки безпілотників 2 листопада енергетичну інфраструктуру у Київській області та місті Київ.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Ранкове ураження транзитної високовольтної лінії на Київщині призвело до відключення світла в столиці. Частина будинків Голосіївського району залишилась без електрики. Енергетики ДТЕК оперативно перезаживили клієнтів і протягом однієї години повернули світло. Сама високовольтна лінія потребує ремонту", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, ще одне пошкодження розподільчих мереж призвело до відключення в Бучанському районі області. Світло у домівки вдалось відновити.

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Третє пошкодження мереж зафіксоване о 10:57 2 листопада в Вишгородському районі. Енергетики продовжують ремонтні роботи.

енергетика війна
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Економічна правда
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