Google согласился убрать фото военных объектов только после публичной огласки - ЦПД

После обновления карт Google появились многочисленные снимки украинской оборонной инфраструктуры, однако компания согласилась решить вопрос со снимками только после публичной огласки.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого. Россияне уже активно разгоняют эти снимки", - сообщил Коваленко.

После этого, по словам Коваленко, представители Google заявили, что уже работают над исправлением ситуации со снимками размещения военных систем Украины.

Реклама:

Напомним:

Российские оккупанты пытаются вывезти с временно оккупированной Луганщины более 300 тонн урожая подсолнечника.