Все разделы
Укр / Рус

Google согласился убрать фото военных объектов только после публичной огласки - ЦПД

Воскресенье, 3 ноября 2024, 14:25 - Владимир Туник-Фриз

После обновления карт Google появились многочисленные снимки украинской оборонной инфраструктуры, однако компания согласилась решить вопрос со снимками только после публичной огласки.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого. Россияне уже активно разгоняют эти снимки", - сообщил Коваленко. 

После этого, по словам Коваленко, представители Google заявили, что уже работают над исправлением ситуации со снимками размещения военных систем Украины.

Реклама:

Напомним:

Российские оккупанты пытаются вывезти с временно оккупированной Луганщины более 300 тонн урожая подсолнечника.

Google война
Реклама:
Материалы по теме
Индонезия вслед за iPhone 16 запретила продажу телефонов Google Pixel в Индонезии 1 ноября 2024, 12:55
Россия требует от Google штраф с 33 нулями: во всем мире нет столько денег – CNN 31 октября 2024, 15:34
Суд США обязал Google пустить в свой магазин приложений конкурентов 8 октября 2024, 11:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте