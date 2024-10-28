Окупанти вивозять понад 300 тонн українського соняшника до РФ для перепродажу в Африку

Російські окупанти намагаються вивезти з тимчасово окупованої Луганщини понад 300 тонн врожаю соняшника.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що цей врожай загарбники "скупили" у місцевих фермерів за заниженими цінами з метою подальшого експорту до Росії, а згодом і до країн Африки.

Подібна схема на тимчасово окупованих територіях України діє від початку російської агресії. Місцевих фермерів окупаційна влада примушує продавати врожай визначеним компаніям за фіксованими цінами, фактично позбавляючи їх вибору.

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В повідомленні наголошують, що вивезення українського врожаю є не лише економічним злочином проти України, але й частиною ширшої стратегії з підриву економічної стабільності регіону.

Росія використовує українські ресурси для посилення своїх позицій на міжнародній арені. Такі дії мають бути засуджені міжнародною спільнотою, а винні мають відповідати перед законом, наголосили в ЦПД.

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Нагадаємо:

Соняшникова олія в портах Одеси за тиждень зросла на близько 40 дол проти з цін минулого тижня.