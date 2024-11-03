Гендиректор Volkswagen подчеркивает необходимость сокращения расходов

Getty Images

Запланированная программа сокращения расходов Volkswagen была неизбежной, чтобы исправить "десятилетие структурных проблем" немецкого автопроизводителя.

Об этом заявил генеральный директор компании Оливер Блюме, передает Reuters.

В конце октября председатель рабочего совета Volkswagen заявил, что автопроизводитель планирует закрыть по меньшей мере три завода в Германии, уволить десятки тысяч сотрудников и сократить остальные заводы, поскольку он планирует более глубокую, чем ожидалось, капитальную реконструкцию.

Сама компания не подтвердила эти планы, но в среду попросила своих работников пойти на 10-процентное сокращение заработной платы, утверждая, что это единственный способ, которым крупнейший автопроизводитель Европы может сохранить рабочие места и остаться конкурентоспособным.

Реклама:

"Слабый рыночный спрос в Европе и значительно более низкие доходы от Китая свидетельствуют о десятилетиях структурных проблем в VW", - сказал Блюм в интервью воскресной газете Bild am Sonntag.

Блюме заявил, что расходы на ведение деятельности в Германии являются основным фактором, сдерживающим конкурентоспособность Volkswagen, и сказал в интервью Bild am Sonntag, что "наши расходы в Германии должны быть значительно сокращены".

По его словам, не было никакой гибкости в отношении целей сокращения расходов, а лишь в отношении способов их достижения.

Реклама:

В своем годовом отчете автопроизводитель выделил около 900 миллионов евро на реализацию этих мер, сообщает Bild am Sonntag.

Напомним:

Китайская BYD Co. начала последний квартал года с рекордных месячных продаж, выросших на 66% в сезон, который обычно является пиковым для покупки автомобилей в Китае.