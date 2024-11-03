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За сутки Украина импортирует 6 тысяч мегаватт электроэнергии из ЕС

Воскресенье, 3 ноября 2024, 11:55 - Владимир Туник-Фриз

За сутки Украина планирует импорт электроэнергии из стран ЕС объемом 6 000 МВт ч.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 6000 МВт ч и мощностью 1300 МВт", - говорится в сообщении.

Кроме этого, энергетикам удалось восстановить питание для более 16 тысяч потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

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Напомним:

2 ноября беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в Киевской области и городе Киеве.

энергетика ЕС электроэнергия
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Экономическая правда
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