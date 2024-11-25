Минобороны заключило первые контракты под госгарантии с частной компанией на 4,4 миллиарда

Министерство обороны заключило первые контракты под государственные гарантии с украинской частной компанией.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Общая сумма контрактов - 4,4 млрд грн, компания изготовит и поставит 100 специальных бронированных боевых машин и 100 бронированных эвакуационных машин.

Соглашениями предусмотрено, что производитель для выполнения контракта привлечет кредитные средства, а государство предоставит соответствующие гарантии погашения займа за счет госбюджета.

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В целях безопасности детали контрактов не раскрываются.

"Эти контракты открывают новую страницу в сотрудничестве между Минобороны и частным сектором. Заключение контрактов с привлечением государственных гарантий является важным сигналом для бизнеса: государство готово поддерживать ответственных производителей, способных обеспечить армию современными решениями и качественной продукцией", - прокомментировал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

По словам директора департамента политики закупок Минобороны Глеба Каневского в госбюджете-2024 на государственные гарантии под контракты, направленные на повышение обороноспособности и безопасности государства, предусмотрено до 30 млрд грн.

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"Государственные гарантии - это дополнительный финансовый инструмент для закупок военной техники для ВСУ с длительным циклом производства. С помощью таких гарантий Минобороны масштабирует возможности отечественного ОПК", - добавил Каневский.

Контракты под госгарантии являются отдельным направлением реформы оборонных закупок и предусматривают обеспечение новых условий для партнерства с бизнесом, что является критически важным для удовлетворения потребностей ВСУ, отмечают в министерстве.

Напомним:

Минобороны за 10 месяцев 2024 года заключило контракты на роботизированные комплексы украинского производства на сумму 300 миллионов гривен.