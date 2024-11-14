Міноборони законтрактувало українські роботизовані комплекси на 300 мільйонів

Міноборони за 10 місяців 2024 року уклало контракти на роботизовані комплекси українського виробництва на суму 300 мільйонів гривень.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Так, за 10 місяців 2024 року Агенція оборонних закупівель Міноборони уклала 16 контрактів на суму майже 300 мільйонів гривень на закупівлю роботизованих комплексів.

Серед них, за словами Умєрова, декількох сотень розвідувально-ударних, логістичних та інших комплексів, які, за задумом, допоможуть бойовим підрозділам і збережуть життя воїнів.

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"Важливо, що всі інноваційні розробки — українського виробництва", - додав міністр.

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Раніше повідомлялося, що Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у війську понад 10 роботизованих комплексів вітчизняного виробництва.