"Нафтогазэнергия" вернула средства в бюджет: АРМА говорит об эффективном контроле

ООО "Нафтогазэнергия" противоправно относило расходы на добровольное медстрахование работников к расходам по договору управления в 2023-2024 годах, что привело к недоплате 481 тыс грн в госбюджет.

Об этом сообщило Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) после выездной проверки.

Как сообщила АРМА, управляющему предложили исправить нарушения в добровольном порядке и уплатить средства в государственный бюджет Украины.

Управляющий признал факт нарушения и уплатил деньги.

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Напомним:

Агентство по розыску и менеджменту активов запускало масштабный аудит обоснованности заявленных расходов управляющих арестованным имуществом.

Такой шаг обусловлен рядом писем от управляющих (в частности, от ООО "Нафтогазэнергия"), которые просили Агентство согласовать многомиллионные плановые денежные расходы, превышающие ожидаемый размер денежных расходов, пояснили в АРМА.

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