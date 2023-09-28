АРМА запускає аудит обґрунтованості незапланованих витрат управителів

Агентство з розшуку та менеджменту активів запускає масштабний аудит обґрунтованості заявлених витрат управителів арештованим майном.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Такой крок обумовлений низкою листів від управителів (зокрема, від ТОВ "Нафтогазенергія"), які просять Агентство погодити багатомільйонні планові грошові витрати, що перевищують очікуваний розмір грошових витрат, пояснили в АРМА.

Керівництво АРМА до 2023 року могло погоджувати додаткові витрати управителів, які сягали десятків мільйонів гривень, через що бюджет недоотримував кошти.

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"Національне агентство вживає ґрунтовні заходи з контролю витрат в усіх затверджених договорах управління. Орган не може не піти на цей крок, вважаючи запропоновані суми непідтвердженими. До аудиту ми також залучимо правоохоронні органи, які нададуть юридичну оцінку цим фактам та проведуть об’єктивне розслідування", – заявила голова АРМА Олена Дума.

Нагадаємо:

У Агентстві з розшуку та менеджменту активів створено (АРМА) антикорупційну раду, яка функціонуватиме як колегіальний консультативно-дорадчий орган.

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Економічна правда