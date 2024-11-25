ЮНИСЕФ увеличивает поддержку уязвимых категорий украинцев: для кого предусмотрены средства

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) расширяет поддержку уязвимых категорий украинцев.

Об этом сообщили представители фонда во время встречи с заместителем руководителя Офиса Президента Украины Ириной Верещук.

"Продолжится помощь семьям с детьми, проживающим в 30-километровой зоне от линии соприкосновения в семи областях. Им будут предоставлять 21 тыс. 800 грн для подготовки к зиме", - сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что выплаты уже получили более 103 тыс. человек, из которых 44 тыс. - дети. Кроме того, почти 5 тыс. семей предоставили бытовое топливо.

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Также будет продолжаться программа, в рамках которой единовременное пособие в размере 10 тыс. 800 грн получат семьи с детьми, которые выехали из громад Сумской и Харьковской областей, где объявлена обязательная эвакуация.

Кроме того, с 350 до 800 возрастет количество школ на прифронтовых территориях, которые получат денежные гранты от ЮНИСЕФ на модернизацию пищеблоков и подготовку к зиме.

Напомним:

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Гуманитарные организации обеспечили по крайней мере одним видом помощи 7,2 миллиона украинцев в периоде с января по сентябрь 2024 года.