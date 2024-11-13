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В ООН розповіли про допомогу для більше семи мільйонів українців

Середа, 13 листопада 2024, 17:08 - Віктор Волокіта

Гуманітарні організації забезпечили принаймні одним видом допомоги 7,2 мільйона українців у періоді із січня до вересня 2024 року. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції з посиланням на дані Управління ООН із координації гуманітарних справ в Україні.

Зазначається, що у цей період 5,8 млн українців, переважно з прифронтових районів, отримали допомогу у сфері водопостачання, санітарії та гігієни.

Продовольчу допомогу та засоби для підтримки життєдіяльності надали 3 млн осіб, ще 2 млн — своєчасну медичну допомогу.

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Близько 1,3 млн осіб надано необхідні матеріали для екстреного ремонту житла.

Для 1,2 мільйона осіб було організовано послуги з інформування та навчання у сфері протимінної безпеки, а 600 000 дітей та вчителів отримали підтримку для продовження навчання.

Багатоцільовою грошовою допомогою вдалося охопити близько 700 000 українців.

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Підтримка була надана майже 100 000 переселенцям, які мешкають у місцях тимчасового проживання.

Допомогу українцям надали понад 600 організацій за Планом гуманітарного реагування на 2024 рік.

Нагадаємо: 

В Україні напередодні зими стартувала нова хвиля програми грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН), яка розширить та додасть нові категорії українців.

ООН
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Економічна правда
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