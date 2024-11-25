Нафтогаз" запустил скважину на новом месторождении: планирует еще пять

АО "Укргаздобыча", входящее в Группу Нафтогаз, запустило скважину на недавно открытом месторождении.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Как говорится в сообщении, ее суточный дебит достигает 170 тыс. куб. м газа, а глубина - 4202 м.

"Новая скважина пробурена в центральной части месторождения, до конца года планируем пробурить еще одну и еще четыре - в следующем году", - отметил председатель правления НАК „Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

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С начала года это уже 15-я скважина на этом месторождении.

Напомним:

ПАО "Укрнафта" начало бурить новую разведочную скважину на западе Украины.

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