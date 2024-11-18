"Укрнафта" почала буріння нової свердловини

ПАТ "Укрнафта" розпочало бурити нову розвідувальну свердловину за заході України. Про це компанія повідомляє на своєму сайті.

Наразі пройшли майже 300 м.

Свердловину заплановано як розвідувальну. Її загальна глибина – 1 534 м.

"Буріння проводить переможець відкритих торгів на майданчику державних закупівель Prozorro – ТОВ "БК "Горизонти", – повідомляє прес-служба "Укрнафти".

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"На глибині 1,2 км об'єкт має розкрити підошву стрийських відкладів – це 1,26 млн тонн запасів нафти. Ще глибше, на 1,3-кілометровій глибині, чекають менілітові відклади – 162 тис тонн, – зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький. – Уже скоро – за місяць – компанія планує отримати перший видобуток".

Нагадаємо:

На початку листопада 2024 року "Укрнафта" пробурила і запустила в роботу найглибшу за останні 8 років свердловину. Фактична глибина об'єкта 4 520 м. Станом на 14 листопада дебіт нафти становив близько 90 тонн на добу, газу – 30 тис. кубометрів на добу.

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