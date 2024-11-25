В Украине под санкциями СНБО находятся 184 отечественные компаний: чем занимаются

В Украине сейчас под санкциями Совета национальной безопасности и обороны находятся 184 украинские компании.

Об этом сообщает Опендатабот.

Отмечается, что большинство компаний появилась в санкционном списке после серии обновлений списков в 2024 году. Поэтому в этом году таких бизнесов стало больше почти втрое: на 119 компаний. Зато меньше всего компаний добавилось в санкционный перечень в 2023 году - всего 10 (5,4%).

Каждая вторая компания от общего количества будет находиться под санкциями до 2027 года. Еще 19,4% или 36 бизнесов выйдут из-под ограничений не ранее 2034 года. На бессрочном сроке санкций находится 15,1% или 28 компаний.

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Среди этих бизнесов больше всего представителей оптовой торговли (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) - 61 компания (33,2%).

Еще 10,3% занимаются специализированными строительными работами - 19 предприятий. Тройку лидеров делят компании по кинопроизводству и строительству сооружений - по 7 компаний или 3,8%.

Больше всего бизнесов под санкциями в Киеве - 102. Значительно меньше компаний насчитывается в Одесской области - 17 или 9,2%. В лидерскую тройку также вошла Львовская область - 13 или 7,1%.

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Среди подсанкционных компаний тройка лидеров по доходу в 2023 году такова: "Париматч" - 2,6 млрд грн, „Колден Фандс" - 223 млн грн и „Высоковольтный союз-РЗВА" - 120 млн грн.

Напомним:

С начала полномасштабного вторжения в Украину запрещено менять российских владельцев в компаниях, но несмотря на это 621 компания избавилась от российского следа и работает, выигрывая государственные тендеры на миллионы гривен.