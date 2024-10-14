Українські компанії зі слідом з РФ продовжують заробляти на держтендерах – дослідження

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні заборонено змінювати російських власників у компаніях, але попри це 621 компанія позбулася російського сліду й працює, виграючи державні тендери на мільйони гривень.

Про це йдеться у дослідженні "Опендатабот".

Так, Міністерство юстиції України провело перевірки лише по 10 з цих компаній за запитом "Опендатабот". У восьми випадках були виявлені порушення, зокрема, незаконні реєстраційні дії. Однак жодну з цих реєстраційних дій не було скасовано, і компанії продовжують працювати на ринку.

Серед таких компаній є, наприклад, "Раветті Україна", яка виграла тендери облгазів Києва, Рівного та Сум на майже 3 мільйони гривень. Крім того, Мін'юст перевірив такі компанії:

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"ДОМОФОН. ІНЖИНІРИНГ. ОХОРОНА": Торік чистий прибуток компанії склав 3,3 млн грн.

"ГЕСТЛАЙФ ТРЕВЕЛ": За минулий рік дохід компанії склав 1,4 млн грн.

"ЕФ ЕС МАККЕНЗІ-Україна": Торік компанія отримала чистий прибуток у 515 тисяч грн.

"ЦЕНТР РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙ І БІЗНЕСУ": Компанія із чистим прибутком у 312 тисяч гривень за минулий рік.

"ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ УКРАЇНА": Компанія торік зазнала збитків у 1,6 млн грн. Крім того, наразі бізнес має несплачені борги перед бюджетом по виконавчим провадженням.

"РЕОСВІТ": Компанії належить торговельна марка Nadi Renardi. Крім того, бізнес зареєстровано за адресою масової реєстрації - там так само свою юридичну адресу зазначили ще 53 компанії.

"НОВАКОМ УКРАЇНА": З 2020 року компанія не подає свою фінансову звітність.

Міністерство юстиції прокоментувало "Опендатаботу", що реєстраційні зміни можуть бути скасовані лише через рішення суду або за скаргою постраждалої особи. Але у більшості випадків терміни подачі таких скарг уже минули, і немає конкретної особи, яка постраждала від виводу російських капіталів, йдеться у дослідженні.

"Україна вимагає від закордонних партнерів блокування російських активів та передачі нам цих грошей, водночас росіяни спокійно та безкарно виводять свої капітали з України", - зазначив засновник "Опендатабота" Олексій Іванкін.