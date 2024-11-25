Поляки могут заблокировать всю границу с Украиной в декабре

Приостановка блокирования польскими фермерами пропускных пунктов на границе с Украиной временная - акции протеста могут возобновиться в декабре и будут гораздо масштабнее.

Об этом заявил один из лидеров бастующих Роман Кондров, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на pap.pl.

Во время переговоров были достигнуты договоренности, аграрии до вторника 26 ноября должны представить Министерству сельского хозяйства свои требования, ответ на которые Секерский пообещал подготовить до 10 декабря.

"Что будет решаться, когда и как - эти требования невозможно выполнить одновременно, они требуют ряда нормативных решений, и поэтому это будет график выполнения задач со сроками выполнения", - уточнил министр.

Реклама:

Со своей стороны фермеры ожидают среди прочего, что правительство и сейм Польши выскажутся против соглашения о свободной торговле между Европейским Союзом и странами Южной Америки.

"Мы приостановим акцию протеста, но мы от нее не откажемся. А если договоренности не будут выполнены, мы вернемся, но это будет массовая акция протеста на всю восточную границу Польши", - подчеркнул Кондров.

Сейчас пропуск всех категорий транспортных средств в этом направлении осуществляется в обычном режиме.

Реклама:

Напомним:

По информации польской стороны, местные фермеры планировали начать забастовку перед пунктом пропуска "Медика - Шегини" 23 ноября.