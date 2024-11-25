Huawei разжигает технологический раскол между Китаем и США, выпустив телефон

Huawei готовится выпустить свой первый флагманский телефон, который сможет запускать собственные приложения на собственной операционной системе, что является последним признаком того, как технологии разделяются на конкурентные экосистемы США и Китая.

Об этом сообщает Financial Times.

На смартфоне Mate 70 будет установлена операционная система HarmonyOS Next, которую китайская компания надеется зарекомендовать как главного конкурента iOS от Apple и Android от Google.

Это последняя демонстрация того, что санкции США, призванные ограничить деятельность компании, взамен закрепили статус Huawei как технологического гиганта. В прошлом месяце группа сообщила, что за первые девять месяцев 2024 года продажи подскочили на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом.

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Запуск программного обеспечения на Mate 70 основывается на аппаратном импульсе, полученном в прошлом году, когда группа представила Mate 60, оснащенный процессором собственной разработки и отечественного производства, способным работать на скорости около 5G - подвиг, который многие в Вашингтоне считали невозможным.

Санкции США в 2019 году ограничили доступ Huawei к мобильным сервисам Google и заставили группу выпустить свою первую версию HarmonyOS, которая базировалась на открытом коде Android, что позволило запускать приложения Android на ее телефонах.

Напомним:

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Китайская компания Huawei, внесенная в черный список США, заявила, что планирует создать 100 000 приложений для своей операционной системы Harmony в ближайшие месяцы, поскольку она стремится к достижению самодостаточности.

Продажи iPhone Apple в Китае в третьем квартале 2024 года снизились на 0,3%, тогда как конкурент Huawei продемонстрировал рост на 42%.