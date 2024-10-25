Продажі смартфонів Apple в Китаї впали, а конкурента Huawei - злетіли

Продажі iPhone Apple в Китаї у третьому кварталі 2024 року знизилися на 0,3%, тоді як конкурент Huawei продемонстрував зростання на 42%.

Про це повідомляє Reuters.

Apple вийшла на друге місце з часткою ринку 15,6%, що на 0,5% менше, ніж в 2023 році, в той час, як Huawei посіла третє місце з 15,3%, набравши 4,2%.

Компанія Vivo, яка в основному продає бюджетні телефони, стала лідером з часткою ринку 18,6%.

Реклама:

Такі контрастні показники стали наслідком повернення Huawei у преміум-сегмент минулого року з серією Mate 60, оснащеною чіпом вітчизняного виробництва.

Китайський технологічний гігант кинув виклик позиціям Apple, випустивши на початку цього року свою останню модель Pura 70.

Apple постала перед труднощами в Китаї, в тому числі з обмеженнями на використання iPhone деякими державними установами.

Реклама:

У третьому кварталі частково допоміг новий iPhone 16, який з'явився у продажу 20 вересня. Того ж дня Huawei випустила конкурентний продукт - телефон, що складається втричі.

Загалом продажі смартфонів у Китаї за третій квартал зросли на 3,2% до 68,78 млн одиниць.

Нагадаємо:

Apple вдалося збільшити продажі iPhone 16 у Китаї на 20% за перші три тижні порівняно з минулою моделлю за той самий період 2023 року.