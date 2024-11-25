За девять месяцев в Украину ввезли легковых авто почти на 3,3 миллиарда долларов

В течение января - сентября 2024 года в Украину было импортировано 239 тысяч легковушек почти на 3,3 млрд долл.

Об этом сообщает Укравтопром.

С января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тыс. легковых авто (подержанных и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Общая таможенная стоимость этих автомобилей составила 3,27 млрд долл, что на 14% больше, чем в прошлом году.

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ТОП-10 стран поставщиков легковых авто:

Германия - 47527 ед; США - 37367 ед; Китай - 28653 ед; Япония - 24065 ед; Франция - 12565 ед; Корея - 12497 ед; Чехия - 10501 ед; Словакия - 10361 ед; Британия - 10151 ед; Мексика - 10066 ед.

Напомним:

В октябре 2024 года автопарк Украины пополнили почти 5,7 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 26% меньше, чем в прошлом году.

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