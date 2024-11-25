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За девять месяцев в Украину ввезли легковых авто почти на 3,3 миллиарда долларов

Понедельник, 25 ноября 2024, 11:44 - Алексей Артемчук

В течение января - сентября 2024 года в Украину было импортировано 239 тысяч легковушек почти на 3,3 млрд долл.

Об этом сообщает Укравтопром.

С января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тыс. легковых авто (подержанных и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Общая таможенная стоимость этих автомобилей составила 3,27 млрд долл, что на 14% больше, чем в прошлом году.

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ТОП-10 стран поставщиков легковых авто:

  1. Германия - 47527 ед;
  2. США - 37367 ед;
  3. Китай - 28653 ед;
  4. Япония - 24065 ед;
  5. Франция - 12565 ед;
  6. Корея - 12497 ед;
  7. Чехия - 10501 ед;
  8. Словакия - 10361 ед;
  9. Британия - 10151 ед;
  10. Мексика - 10066 ед.

Напомним:

В октябре 2024 года автопарк Украины пополнили почти 5,7 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 26% меньше, чем в прошлом году.

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