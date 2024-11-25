За девять месяцев в Украину ввезли легковых авто почти на 3,3 миллиарда долларов
Понедельник, 25 ноября 2024, 11:44 -
В течение января - сентября 2024 года в Украину было импортировано 239 тысяч легковушек почти на 3,3 млрд долл.
Об этом сообщает Укравтопром.
С января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тыс. легковых авто (подержанных и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Общая таможенная стоимость этих автомобилей составила 3,27 млрд долл, что на 14% больше, чем в прошлом году.
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ТОП-10 стран поставщиков легковых авто:
- Германия - 47527 ед;
- США - 37367 ед;
- Китай - 28653 ед;
- Япония - 24065 ед;
- Франция - 12565 ед;
- Корея - 12497 ед;
- Чехия - 10501 ед;
- Словакия - 10361 ед;
- Британия - 10151 ед;
- Мексика - 10066 ед.
Напомним:
В октябре 2024 года автопарк Украины пополнили почти 5,7 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 26% меньше, чем в прошлом году.
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