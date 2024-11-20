Всі розділи
Укр / Рус

В Україні впав попит на авто з дизельними двигунами: популярні моделі 

Середа, 20 листопада 2024, 09:16 - Віктор Волокіта
 
gettyimages

У жовтні 2024 року автопарк України поповнили майже 5,7 тис. авто з дизельними двигунами, що на 26% менше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

З них: 1,5 тис. од. нових та майже 4,2 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону. 

На ринку нових легковиків дизельні авто охопили 26%, проти 20% у жовтні 2023р.

Реклама:

Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 5 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік – 10,5 року.

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

  1. RENAULT Duster - 508 од.;
  2. PEUGEOT Landtrek - 145 од.;
  3. VOLKSWAGEN Touareg - 135 од.;
  4. SKODA Kodiaq - 79 од.;
  5. TOYOTA Hilux - 52 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

Реклама:
  1. RENAULT Megane - 403 од.;
  2. SKODA Octavia - 274 од.;
  3. VOLKSWAGEN Passat - 252 од.;
  4. NISSAN Qashqai - 231 од.;
  5. VOLKSWAGEN Golf - 157 од.

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року українці придбали майже 2,7 тис. вживаних легковиків із США. Це на 12% менше, порівняно з жовтнем 2023 року.

авто ринок
Реклама:
Матеріали за темою
Комунальники Слов’янська замовили позашляховик Mitsubishi за 2 мільйони 18 листопада 2024, 12:31
В Україні падає попит на вживані авто з США 15 листопада 2024, 12:35
Обленерго замовило розкішну автівку із сидіннями з масажем за три мільйони 15 листопада 2024, 11:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті