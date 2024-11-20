В Україні впав попит на авто з дизельними двигунами: популярні моделі
Середа, 20 листопада 2024, 09:16 -
У жовтні 2024 року автопарк України поповнили майже 5,7 тис. авто з дизельними двигунами, що на 26% менше, ніж торік.
Про це повідомляє Укравтопром.
З них: 1,5 тис. од. нових та майже 4,2 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону.
На ринку нових легковиків дизельні авто охопили 26%, проти 20% у жовтні 2023р.
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Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 5 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік – 10,5 року.
До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:
- RENAULT Duster - 508 од.;
- PEUGEOT Landtrek - 145 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg - 135 од.;
- SKODA Kodiaq - 79 од.;
- TOYOTA Hilux - 52 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
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- RENAULT Megane - 403 од.;
- SKODA Octavia - 274 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 252 од.;
- NISSAN Qashqai - 231 од.;
- VOLKSWAGEN Golf - 157 од.
Нагадаємо:
У жовтні 2024 року українці придбали майже 2,7 тис. вживаних легковиків із США. Це на 12% менше, порівняно з жовтнем 2023 року.
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