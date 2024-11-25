Тайная российская перевалка нефти нашла новую точку в Греции

Тайная перегрузка российских топливных грузов между танкерами в море переместилась в новые точки у берегов Греции после того, как страна использовала военно-морские учения, чтобы заблокировать эту деятельность в одном месте.

Об этом сообщает Bloomberg.

Около 1 миллиона баррелей в месяц дизельного топлива, мазута и других нефтепродуктов перебрасывается вблизи островов Лесбос и Хиос в Эгейском море.

Этот район стал популярным только после того, как военно-морской флот Греции провел учения в Лаконском заливе, который ранее был местом № 1 для такой практики в Европе.

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Резкое увеличение количества перевозок российской нефти и топлива с судна на судно в Европе и вокруг нее вызвало беспокойство со стороны экологов из-за вопросов безопасности и страхования участвующих в них судов.

Эта практика, которая иногда осуществляется тайно, с выключенными или фальсифицированными цифровыми маяками, может помочь скрыть происхождение нефти, помогая обойти санкции.

Переход с судна на судно все еще происходит вблизи Лаконического залива, но со значительно меньшей скоростью после того, как начались военно-морские учения Греции. Маневры не коснулись узкого участка воды, и именно в этом месте они до сих пор происходят.

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Передачи также стали регулярными возле итальянского порта Аугуста с мая, когда греческий флот начал свои учения.

Напомним:

ВМС Греции еще на четыре месяца продлили серию военно-морских учений в Лаконийском заливе.