У "Запорожьеоблэнерго" отобрали исторический памятник Дом первой ТЭС

Дом первой теплоэлектростанции

Хозяйственный суд города Киева обязал ПАО "Запорожьеоблэнерго" вернуть Фонду госимущества памятник архитектуры и градостроительства, истории местного значения "Дом первой теплоэлектростанции", который находится в Запорожье по ул. Почтовая (бывшая Горького).

Об этом свидетельствует решение суда от 12 ноября.

Суд установил, что Дом первой теплоэлектростанции был передан в уставный фонд ПАО "Запорожьеоблэнерго", но фактически находится в государственной собственности, несмотря на регистрацию в 2020 году права частной собственности за "Запорожьеоблэнерго".

То есть, как считает суд, исторический памятник никогда не выбывал из собственности государства, а был передан только на праве хозяйственного отдачи ПАО "Запорожьеоблэнерго".

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А государственный статус Дома первой теплоэлектростанции сохранялся и сохраняется, несмотря на то, что его ранее не включили в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

Ранее это дело неоднократно рассматривалось в судах.

Дом первой теплоэлектростанции размещен на площади 1151,8 квадратных метров и является уникальным примером синтеза различных элементов архитектуры. Построили его в 1910 году с целью организации электрического освещения города Александровска (ныне - Запорожье). Электростанция начала работу в начале 1911 года. Реклама:

"Запорожьеоблэнергом" владеет государство. Согласно данным youcontrol, миноритарная доля госпредприятий принадлежит кипрским компаниям BIKONTIA ENTEPRISES, KERELIO COMMERCIAL и LEX PERFECTA. Согласно расследованию "Радио Свобода", они принадлежали братьям Суркисам, "Привату" Игоря Коломойского и Виктору Медведчуку. Фактический контроль над компанией имели Суркисы через компанию "Энергосеть". Детективы НАБУ подозревали, что эта компания вывела из облэнерго 346 млн грн.

Напомним:

Хозяйственный суд Харьковской области обязал акционерное общество "Укртелеком" Ахметова вернуть Фонду государственного имущества Украины сооружение гражданской защиты (укрытие) в Харьковской области.