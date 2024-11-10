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У ахметівського "Укртелекому" відібрали укриття на Харківщині

Неділя, 10 листопада 2024, 14:58 - Віктор Волокіта
 
Будівля по вул. Адміністративна, 5
фото: укртелеком

Господарський суд Харківської області зобов'язав акціонерне товариства "Укртелеком" повернути Фонду державного майна України споруду цивільного захисту (укриття) у Харківській області.

Про це свідчить рішення суду від 23 жовтня. 

Йдеться про протирадіаційне укриття на 150 кв м у місті Зміїв Чугуївського району Харківської області по вул. Адміністративна, 5. Сховище знаходиться в підвальному приміщенні триповерхової будівлі, яка належить "Укртелекому". 

Представник Фонду державного майна пояснив суду, що у 2011 році згідно зі спільним наказом ФДМУ та Адміністрації Держспецзв`язку була створена територіальна комісія по Харківській області, яка встановлювала наявність державного майна, що не увійшло до статутного капіталу "Укртелекому", але перебуває на його балансі. 

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Водночас, ця комісія не надавала Фонду відомості про укриття у м. Зміїв по вул. Адміністративна, 5. Тобто до переліку приватизованого майна "Укретелекому" фактично включений об`єкт цивільної оборони - споруда цивільного захисту. 

Суд встановив, що спірне сховище є самостійним нерухомим майном, що належить державі. А на момент виникнення спірних правовідносин існувала законодавча заборона на передання сховищ із державної у приватну власність.

Суд також дійшов висновку, що порушені права та законні інтереси держави підлягають захисту, що означає повернення Фонду державного майна укриття площею 150 кв м.

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В результаті Господарський суд Харківської області 

  • визнав недійсним наказ від 25.11.2003, яким було передано нерухоме майно, що знаходилось на балансі УДПЕЗ "Укртелеком" по Харківській дирекції у власність ВАТ "Укртелеком". Йдеться тільки про укриття
  • зобов`язав "Укртелеком" повернути сховище Фонду державного майна, і визнав, що тепер воно належить саме ФДМУ. 

Кінцевим бенефіціарним власником АТ "Укртелеком" є Рінат Ахметов. 

Укртелеком Ахметов суд
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