У ахметівського "Укртелекому" відібрали укриття на Харківщині

Будівля по вул. Адміністративна, 5 фото: укртелеком

Господарський суд Харківської області зобов'язав акціонерне товариства "Укртелеком" повернути Фонду державного майна України споруду цивільного захисту (укриття) у Харківській області.

Про це свідчить рішення суду від 23 жовтня.

Йдеться про протирадіаційне укриття на 150 кв м у місті Зміїв Чугуївського району Харківської області по вул. Адміністративна, 5. Сховище знаходиться в підвальному приміщенні триповерхової будівлі, яка належить "Укртелекому".

Представник Фонду державного майна пояснив суду, що у 2011 році згідно зі спільним наказом ФДМУ та Адміністрації Держспецзв`язку була створена територіальна комісія по Харківській області, яка встановлювала наявність державного майна, що не увійшло до статутного капіталу "Укртелекому", але перебуває на його балансі.

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Водночас, ця комісія не надавала Фонду відомості про укриття у м. Зміїв по вул. Адміністративна, 5. Тобто до переліку приватизованого майна "Укретелекому" фактично включений об`єкт цивільної оборони - споруда цивільного захисту.

Суд встановив, що спірне сховище є самостійним нерухомим майном, що належить державі. А на момент виникнення спірних правовідносин існувала законодавча заборона на передання сховищ із державної у приватну власність.

Суд також дійшов висновку, що порушені права та законні інтереси держави підлягають захисту, що означає повернення Фонду державного майна укриття площею 150 кв м.

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В результаті Господарський суд Харківської області

визнав недійсним наказ від 25.11.2003, яким було передано нерухоме майно, що знаходилось на балансі УДПЕЗ "Укртелеком" по Харківській дирекції у власність ВАТ "Укртелеком". Йдеться тільки про укриття

зобов`язав "Укртелеком" повернути сховище Фонду державного майна, і визнав, що тепер воно належить саме ФДМУ.

Кінцевим бенефіціарним власником АТ "Укртелеком" є Рінат Ахметов.