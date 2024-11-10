У ахметівського "Укртелекому" відібрали укриття на Харківщині
Господарський суд Харківської області зобов'язав акціонерне товариства "Укртелеком" повернути Фонду державного майна України споруду цивільного захисту (укриття) у Харківській області.
Про це свідчить рішення суду від 23 жовтня.
Йдеться про протирадіаційне укриття на 150 кв м у місті Зміїв Чугуївського району Харківської області по вул. Адміністративна, 5. Сховище знаходиться в підвальному приміщенні триповерхової будівлі, яка належить "Укртелекому".
Представник Фонду державного майна пояснив суду, що у 2011 році згідно зі спільним наказом ФДМУ та Адміністрації Держспецзв`язку була створена територіальна комісія по Харківській області, яка встановлювала наявність державного майна, що не увійшло до статутного капіталу "Укртелекому", але перебуває на його балансі.
Водночас, ця комісія не надавала Фонду відомості про укриття у м. Зміїв по вул. Адміністративна, 5. Тобто до переліку приватизованого майна "Укретелекому" фактично включений об`єкт цивільної оборони - споруда цивільного захисту.
Суд встановив, що спірне сховище є самостійним нерухомим майном, що належить державі. А на момент виникнення спірних правовідносин існувала законодавча заборона на передання сховищ із державної у приватну власність.
Суд також дійшов висновку, що порушені права та законні інтереси держави підлягають захисту, що означає повернення Фонду державного майна укриття площею 150 кв м.
В результаті Господарський суд Харківської області
- визнав недійсним наказ від 25.11.2003, яким було передано нерухоме майно, що знаходилось на балансі УДПЕЗ "Укртелеком" по Харківській дирекції у власність ВАТ "Укртелеком". Йдеться тільки про укриття
- зобов`язав "Укртелеком" повернути сховище Фонду державного майна, і визнав, що тепер воно належить саме ФДМУ.
Кінцевим бенефіціарним власником АТ "Укртелеком" є Рінат Ахметов.