США выдали ордер на арест Гаутаму Адани и его племяннику по делу о взяточничестве

Сагар Адани Getty Images

Комиссия по ценным бумагам и биржам США направила ордер на арест второго богатейшего человека Индии Гаутама Адани и его племянника Сагару Адани, по делу о взятке чиновникам.

Об этом сообщает Reuters.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) судится с главой Adani Group Гаутамом Адани и его племянником Сагару Адани, утверждая, что они давали взятки на сотни миллионов долларов, чтобы помочь компании Адани, при этом "ложно заявляя о соблюдении компанией антикоррупционных принципов и законов в связи с размещением облигаций на сумму 750 миллионов долларов США".

Гаутам Адани Getty Images

Согласно исковому заявлению, поданному в федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка, ответ должен быть предоставлен в течение 21 дня. Иск SEC требует неопределенных денежных штрафов и ограничений для семьи Адани в праве занимать должности в компаниях, акции которых котируются на бирже.

Реклама:

Группа отвергла уголовные обвинения как "безосновательные". Финансовый директор группы заявил, что обвинение связано с одним контрактом Adani Green Energy, который составляет около 10% ее бизнеса, и что никакие другие фирмы конгломерата не были обвинены в правонарушениях.

Федеральная прокуратура выдала ордера на арест Гаутама и Сагара Адани, утверждая, что они участвовали в схеме подкупа индийских чиновников стоимостью 265 миллионов долларов для обеспечения сделок на поставку электроэнергии.

Власти заявили, что Адани и семеро других обвиняемых, включая его племянника Сагара, согласились подкупить индийских чиновников, чтобы получить контракты, которые, как ожидается, принесут 2 миллиарда долларов прибыли в течение 20 лет, а также разработать крупнейший в Индии проект солнечной электростанции.

Реклама:

Напомним:

Некоторые мировые банки рассматривают возможность временного приостановления предоставления новых кредитов Adani Group, принадлежащей миллиардеру Гаутаму Адане после выдвижения обвинений в США.