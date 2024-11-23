Світові банки можуть зупинити кредитування другої найбагатшої людини Індії після звинувачень у США

Ґаутам Адані Getty Images

Деякі світові банки розглядають можливість тимчасового призупинення надання нових кредитів Adani Group, що належить мільярдеру Ґаутаму Адані після висунення звинувачень у США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Влада США 21 листопада звинуватила Адані та ще сімох осіб у тому, що вони погодилися дати хабарі індійським урядовцям на суму 265 мільйонів доларів, щоб отримати контракти, які могли б принести 2 мільярди доларів прибутку протягом 20 років, а також розробити найбільший в Індії проэкт сонячної енергетики.

Adani Group заявила, що ці звинувачення, а також звинувачення, висунуті Комісією з цінних паперів і бірж США в паралельній цивільній справі, є "безпідставними і заперечуються", і що вона буде шукати "всіх можливих засобів правового захисту".

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За рейтингом Forbes, на листопад 2024 року, Адані є другою найбагатшою людиною Індії після Мукеша Амбані.

Після цих звинувачень рейтингове агентство S&P попередило, що групі знадобиться регулярний доступ до ринків капіталу і боргових зобов'язань, враховуючи її великі плани зростання.

Керівники двох глобальних кредиторів Адані повідомили, що їм неодноразово телефонували з їхніх банків, щоб обговорити ризики групи і вплив обвинувального висновку на її фінансовий стан. За інформацією джерел Reuters, кілька міжнародних банків розглядають варіант тимчасового припинення видачі нових кредитів групі Adani після звинувачень, висунутих у США, але при цьому зберігатимуть чинні позики.

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Дослідницька компанія CreditSights назвала рефінансування бізнесу конгломерату в галузі зеленої енергетики, який перебуває в центрі звинувачень, найбільшою проблемою в найближчій перспективі.

Облігації, випущені групою Adani, різко знизилися в ціні в п’ятницю 22 листопада, продовжуючи падіння, що розпочалося в четвер 21 листопада після перших повідомлень про справу у США.

Хоча акції окремих компаній групи частково повернули втрати попереднього дня, загальна ринкова капіталізація всіх 10 компаній Adani скоротилася на 27,9 млрд дол за два торгові дні.

Рада з цінних паперів та бірж Індії, регулятор ринку країни, проводить попередні перевірки, щоб з'ясувати, чи були розкриття інформації, зроблені компаніями Адані, неадекватними і чи не порушували вони місцеві ринкові правила, повідомив агентству Reuters представник SEBI.