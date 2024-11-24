За сутки энергетики запитали почти 40 тысяч потребителей

За сутки с 23 на 24 ноября энергетики запитали 39 358 потребителей по всей стране, которые были обесточены из-за боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 39 358 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий", - говорится в сообщении.

Кроме этого, для обеспечения стабильности энергосистемы Украина планирует импортировать электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы. Прогнозируемый объем импорта составляет 8 500 МВт ч.

Реклама:

Напомним:

По указанию НЭК "Укрэнерго" энергетики уменьшат объемы ограничения электроэнергии на воскресенье 24 ноября.