За сутки энергетики запитали почти 40 тысяч потребителей
Воскресенье, 24 ноября 2024, 11:50 -
За сутки с 23 на 24 ноября энергетики запитали 39 358 потребителей по всей стране, которые были обесточены из-за боевых действий.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
"За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 39 358 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий", - говорится в сообщении.
Кроме этого, для обеспечения стабильности энергосистемы Украина планирует импортировать электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы. Прогнозируемый объем импорта составляет 8 500 МВт ч.
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Напомним:
По указанию НЭК "Укрэнерго" энергетики уменьшат объемы ограничения электроэнергии на воскресенье 24 ноября.
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