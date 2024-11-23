Энергетики восстановили одну линию питания ЗАЭС

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С 18 ноября Запорожская атомная электростанция два раза оказывалась на грани полного отключения от внешнего источника электроэнергии. Энергетикам удалось восстановить одну из линий питания на электростанцию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Энергетикам удалось восстановить высоковольтную линию электропередач, которая соединяет временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию с объединенной энергосистемой Украины.

По словам министра энергетики Герман Галущенко во время заседании Совета управляющих МАГАТЭ в Вене, ситуация на ЗАЭС ухудшилась из-за обстрелов.

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"Ситуация становится еще опаснее из-за частых перебоев во внешнем электроснабжении. С момента оккупации Запорожская АЭС была почти каждый месяц отключена от основных линий электропередач из-за российских атак. На этой неделе станция уже второй раз оказалась на грани полного обесточивания", - добавил он.

Кроме этого, под угрозой находятся все АЭС Украины, в частности, на подконтрольной территории.

"Атака 17 ноября, когда россия выпустила более 120 ракет и 90 дронов, привела к повреждениям объектов энергетической инфраструктуры, в частности подстанций, которые являются ключевыми для работы украинских АЭС", - говорится в сообщении.

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Напомним:

22 ноября Запорожская АЭС второй раз за неделю оказалась на грани блэкаута из-за российского обстрела.