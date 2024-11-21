ЗАЕС через росіян вдруге за тиждень на межі блекауту

Запорізька АЕС вдруге за тиждень опинилася на межі блекауту через російський обстріл.

Джерело: Міненерго у Telegram

Пряма мова міністра енергетики Германа Галущенка: "Вдруге за цей тиждень на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через російський обстріл".

Деталі: Повідомляється, що наразі знеструмлена одна з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Тож станція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.

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У міністерстві підкреслили – якщо відключиться остання лінія, то на ЗАЕС відбудеться черговий повний блекаут, що є "тяжким порушення умов безпечної експлуатації та загрожує розвитком аварії".

"Енергетики приступлять до відновлення повноцінного живлення станції, які тільки це дозволить безпекова ситуація", – наголосили у відомстві.

Галущенко також повідомив, що 21 листопада у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ. На ньому Україна наполягатиме на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України, щоб гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС.

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Українська правда