Российский банк предложил бизнесу ехать за кредитами в Беларусь
Большие процентные ставки в банках России заставили российских предпринимателей искать деньги в соседних государствах. "Сбербанк" предложил российским компаниям брать кредиты в Беларуси, где работает дочерний банк.
Об этом пишет The Moscow Times.
Издание отмечает, что в Беларуси ставка рефинансирования составляет всего 9,5%, а уровень средних ставок по корпоративным кредитам в белорусских рублях с августа по сентябрь вырос всего до 10,27% годовых.
Ставки по краткосрочным кредитам для малого и среднего бизнеса в России приближаются к 30% годовых.
Масштаб дочерних российских банков в Беларуси меньше, и размеры кредитов - тоже. Рынок кредитования в Беларуси в 40 раз меньше, чем в России.
В то же время, как пишет издание, российский Центробанк предупредил, что, привлекая кредиты в иностранной валюте, компании должны учитывать валютный риск и колебания валютного курса.
Отсутствие доступных кредитов в России грозит обвалом отраслей.
Напомним:
Средняя максимальная ставка по вкладам в десятке крупнейших розничных банков РФ в первой декаде ноября выросла на 0,74 процентного пункта до 20,91% - это максимальное значение с 2009 года.