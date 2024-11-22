Российский банк предложил бизнесу ехать за кредитами в Беларусь

Большие процентные ставки в банках России заставили российских предпринимателей искать деньги в соседних государствах. "Сбербанк" предложил российским компаниям брать кредиты в Беларуси, где работает дочерний банк.

Об этом пишет The Moscow Times.

Издание отмечает, что в Беларуси ставка рефинансирования составляет всего 9,5%, а уровень средних ставок по корпоративным кредитам в белорусских рублях с августа по сентябрь вырос всего до 10,27% годовых.

Ставки по краткосрочным кредитам для малого и среднего бизнеса в России приближаются к 30% годовых.

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Масштаб дочерних российских банков в Беларуси меньше, и размеры кредитов - тоже. Рынок кредитования в Беларуси в 40 раз меньше, чем в России.

В то же время, как пишет издание, российский Центробанк предупредил, что, привлекая кредиты в иностранной валюте, компании должны учитывать валютный риск и колебания валютного курса.

Отсутствие доступных кредитов в России грозит обвалом отраслей.

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Напомним:

Средняя максимальная ставка по вкладам в десятке крупнейших розничных банков РФ в первой декаде ноября выросла на 0,74 процентного пункта до 20,91% - это максимальное значение с 2009 года.