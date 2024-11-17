Банки РФ підняли ставки по депозитах до рекорду за 15 років – росЗМІ

Середня максимальна ставка за вкладами в десятці найбільших роздрібних банків РФ у першій декаді листопада зросла на 0,74 відсоткового пункта до 20,91% - це максимальне значення з 2009 року.

Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Банки РФ підвищують ставки і за кредитами (ринкова іпотека в "Сбербанке" починається з 28%), і за вкладами.

Індекс ставок за вкладами FRG100 (середня ставка за 400 вкладами у 80 найбільших банках за вкладами на рік на суму від 100 000 рублів), що розраховується з 2017 року, також сягнув рекордного рівня - 17,05% на 17 листопада.

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Високі ставки стимулювали приплив грошей населення в банки. З початку року вони зросли на 14,8%, або 6,7 трлн руб. до 52 трлн руб.

Приріст більш ніж удвічі перевищує торішній (3 трлн рублів, або 8%), причому останніми місяцями зростають саме строкові вклади, а залишки на поточних рахунках скорочуються, зазначає видання.

Поки ж ЦБ РФ збирається в грудні ще більше підвищити ключову ставку - до 22% або до 23%.

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Нагадаємо:

"Сбербанк", найбільший іпотечний кредитор Росії, вже вдруге за місяць значно підвищив ставки за іпотекою - до понад 28%.

Центральний Банк Росії ухвалив рішення підвищити ключову ставку відразу на 2 відсоткові пункти - до рекордних 21% річних.