Кабмин уволил первого заместителя главы Минразвития

Шкураков

Кабинет Министров уволил Василия Шкуракова с должности первого заместителя Министра развития общин и территорий Украины.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук со ссылкой на соответствующее решение правительства от 22 ноября.

В мае 2024 года Шкураков временно возглавил Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Должность первого заместителя Министра развития общин и территорий Украины он занимал с августа 2021 года. До этого он работал гендиректором госкомпании "Укрфинжитло", заместителем главы "Укргидроэнерго" и занимал различные должности в Министерстве финансов.

Реклама: