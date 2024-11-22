Кабмин уволил первого заместителя главы Минразвития
Пятница, 22 ноября 2024, 20:12 -
Кабинет Министров уволил Василия Шкуракова с должности первого заместителя Министра развития общин и территорий Украины.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук со ссылкой на соответствующее решение правительства от 22 ноября.
В мае 2024 года Шкураков временно возглавил Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Должность первого заместителя Министра развития общин и территорий Украины он занимал с августа 2021 года. До этого он работал гендиректором госкомпании "Укрфинжитло", заместителем главы "Укргидроэнерго" и занимал различные должности в Министерстве финансов.
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