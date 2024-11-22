Все разделы
Укр / Рус

Кабмин уволил первого заместителя главы Минразвития

Пятница, 22 ноября 2024, 20:12 - Виктор Волокита
 
Шкураков

Кабинет Министров уволил Василия Шкуракова с должности первого заместителя Министра развития общин и территорий Украины.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук со ссылкой на соответствующее решение правительства от 22 ноября.

В мае 2024 года Шкураков временно возглавил Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Должность первого заместителя Министра развития общин и территорий Украины он занимал с августа 2021 года. До этого он работал гендиректором госкомпании "Укрфинжитло", заместителем главы "Укргидроэнерго" и занимал различные должности в Министерстве финансов. 

Реклама:
правительство Кабмин
Реклама:
Материалы по теме
Украина получит миллиард долларов от Всемирного банка и еще средства от ЕС - Шмыгаль 15 ноября 2024, 15:02
Кабмин сменил глав служб спецсвязи и транспортной безопасности и назначил  нового заместителя Галущенко 15 ноября 2024, 13:18
Гранты и конкуренция: Кабмин будет выравнивать экономические условия для громад 13 ноября 2024, 20:17
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте