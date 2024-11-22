Северу Донецкой области сократили подачу воды
Пятница, 22 ноября 2024, 17:44 -
В нескольких городах, которые находятся на севере Донецкой области, сокращена подача воды.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
"Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка снова без полноценного водоснабжения - сегодня в 16 начался ремонт магистральной трубы Второго Донецкого водопровода", - рассказал Филашкин.
Он уверяет, что как только будет завершен ремонт, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме. В то же время, не дает прогнозов, когда именно это произойдет.
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Напомним:
В октябре север Донецкой области остался без водоснабжения на неопределенный период в результате российских обстрелов.
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