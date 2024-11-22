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Северу Донецкой области сократили подачу воды

Пятница, 22 ноября 2024, 17:44 - Виктор Волокита

В нескольких городах, которые находятся на севере Донецкой области, сокращена подача воды.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка снова без полноценного водоснабжения - сегодня в 16 начался ремонт магистральной трубы Второго Донецкого водопровода", - рассказал Филашкин.

Он уверяет, что как только будет завершен ремонт, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме. В то же время, не дает прогнозов, когда именно это произойдет. 

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Напомним:

В октябре север Донецкой области остался без водоснабжения на неопределенный период в результате российских обстрелов.

вода война Донецк
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