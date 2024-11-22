Япония передала энергооборудование Харькову и Одессе: существенно поддержит критическую инфраструктуру

Программа развития ООН (ПРООН) в Украине и правительство Японии передали Харькову и Одессе важное энергетическое оборудование, которое поможет обеспечить потребности объектов критической инфраструктуры этих городов в условиях российских атак на украинскую энергетику.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Поддержка Харькова включает поставку 15 частотно-регулируемых приводов (ЧРП) и мощной газовой турбины - оборудования, которое является важным для инфраструктуры города.

В Одессе установят две мощные газопоршневые когенерационные установки. Эти установки вместе с двумя, что уже доставили ранее, покроют примерно 50% энергетических потребностей критической инфраструктуры города для обеспечения его водой, отоплением и канализацией.

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Кроме того, при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA) будет доставлено 32 генератора для водоснабжения.

Напомним:

Япония согласовала выделение Украине своей части в размере 471,9 млрд иен (более 3 млрд долл) из кредита G7 на 50 млрд долл, обеспеченного замороженными российскими активам

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