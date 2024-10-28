Японія надасть Україні три мільярди доларів коштом росактивів

Японія погодила виділення Україні своєї частини у розмірі 471,9 млрд ієн (понад 3 млрд дол) із кредиту G7 на 50 млрд дол, забезпеченого замороженими російськими активами.

Про це повідомляє Nikkei.

Зазначається, що кредит надасть Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) через фонд Світового банку.

Японія робить свій внесок з умовою, що ці кошти не використовуватимуться у військових цілях.

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З приблизно 50 млрд дол ЄС внесе 18,115 млрд євро, США - 20 млрд дол, Канада - 5 млрд канадських доларів (приблизно 3.6 млрд дол), а Великобританія - 2,258 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 2,2 млрд дол). Всі кредити будуть деноміновані в їхніх власних валютах.

Повідомляється, що надання кредитів розпочнеться вже в грудні і буде завершено не пізніше грудня 2027 року. Період погашення становитиме щонайменше 30 років. Будь-які інвестиційні прибутки від заморожених активів Росії, що перевищують основну суму та відсотки, будуть використані для дострокового погашення.

Нагадаємо:

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Лідери країн G7 досягли консенсусу про те, як надати Україні кредити на суму близько $50 млрд, вони будуть забезпечені доходами від заморожених російських суверенних активів.