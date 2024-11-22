В Украине хотят заменить 2 млн уличных фонарей, а водоканалы оснастить солнечными станциями

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры начало собирать заявки территориальных общин на замену уличных фонарей на энергоэффективные, а также хочет оснастить водоканалы солнечными электростанциями

Об этом сообщил глава агентства Сергей Сухомлин на встрече с украинским офисом японского агентства JICA.

Этот проект, как и строительство социального жилья, будет одним из приоритетных для агентства в 2025 году.

"В Украине более 1400 общин, ожидаем заявку на замену ламп в около 2 млн фонарей. Часть общин уже подали информацию о своих потребностях. Этот проект даст значительную экономию в потреблении электроэнергии, это особенно важно сейчас", - рассказал Сухомлин.

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Кроме того, агентство поможет громадам оснастить водоканалы солнечными электростанциями. В этом проекте могут принять участие около 70 предприятий.

Сухомлин также отметил, что при реализации проекта строительства социального жилья и повышения энергоэффективности общин агентство будет играть роль модератора.

"Нам важно научить общины работать с международными проектами. Не все общины имеют возможность подготовить документы, подавляющее большинство из них не знают, как начать этот путь. Агентство восстановления предоставит всю помощь, а также будет искать возможности для привлечения инвестиций", - рассказал он.

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Напомним:

Пилотный проект Агентства восстановления по социальному жилью предусматривает строительство 6 200 квартир. Он стартует в этом году.