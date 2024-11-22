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В Украине ожидают увеличения суточной суммы питания на одного военного в 2025 году

Пятница, 22 ноября 2024, 15:15 - Виктор Волокита

Закупочное агентство Министерства обороны - Государственный оператор тыла (ГОТ) - начал закупки продуктов для ВСУ на первое полугодие 2025 года. Суточная стоимость питания для военного составит почти 155 грн.

Об этом сообщили в ДОТ, пишет Укринформ. 

"По состоянию на сегодня уже объявлены две процедуры на общую сумму более 20 млрд гривен. Ожидаемая стоимость одного комплекта продуктов составляет 154 гривны 98 копеек. Это на 11% выше, чем заявленная ожидаемая стоимость на второе полугодие 2024 года (стоимость комплекта была определена в 139 гривен 38 копеек)", - отметили в пресс-службе.

Как пояснили в ДОТ, методология формирования ожидаемой стоимости включает два основных источника информации: 

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текущая оценка рыночной ситуации путем сбора коммерческих предложений от операторов рынка; 

фактическая стоимость комплекта этого года, индексированная на прогнозную инфляцию по бюджетной декларации в 2025 году.

По словам директора программы питания ДОТ Галины Литош, корректное формирование стоимости комплекта питания является важной инвестицией для обеспечения бесперебойного снабжения продуктов в будущем.

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Напомним:

Государственный оператор тыла (закупочное агентство Министерства обороны) сэкономил 16,7 млрд грн государственных средств на обеспечении армии за десять месяцев 2024 года. 

ВСУ продукты
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