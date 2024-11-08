Держоператор тилу заощадив майже 17 мільярдів на забезпеченні ЗСУ завдяки конкуренції

Державний оператор тилу (закупівельна агенція Міністерства оборони) заощадив 16,7 млрд грн державних коштів на забезпеченні армії за десять місяців 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зокрема, на контрактуванні продовольчого забезпечення вдалося заощадити 7 млрд грн, на пальному – 6 млрд грн, а на речовому майні – 3.7 млрд грн.

Зазначається, що такий результат став можливим завдяки високій конкуренції на торгах, які проводить Держоператор тилу через систему Prozorro, пояснюють у міністерстві.

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Середня кількість учасників у тендерах становить 4,2 потенційні контрагенти. Зокрема, у сегменті закупівель речового майна кількість учасників досягає 5,4, продовольчого забезпечення – 3,7, паливно-мастильних матеріалів – 2,3.

"Висока конкуренція на торгах дозволила нам отримати найкращі пропозиції, що забезпечило значну економію бюджетних коштів. Наприклад ДОТ залучив 45 нових постачальників речового майна", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

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Державний оператор тилу розробив обмежувальні заходи для постачальників, які не виконують свої зобов'язання за укладеними договорами.