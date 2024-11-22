Все разделы
Укр / Рус

Частный сектор еврозоны неожиданно сокращает активность

Пятница, 22 ноября 2024, 15:03 - Алексей Артемчук

Деловая активность в еврозоне неожиданно сократилась в ноябре, что свидетельствует о вреде, нанесенном политическим хаосом и усилением разногласий по торговле.

Об этом сообщает Bloomberg.

Композитный индекс менеджеров по закупкам S&P Global снизился до 48,1 с 50 в октябре, снова опустившись ниже уровня, который отделяет рост от спада. 

Отмечается, что аналитики не ожидали изменений и были особенно удивлены резким ухудшением ситуации в сфере услуг, где активность упала впервые с января.

Реклама:

Такие цифры усилят беспокойство относительно перспектив европейской экономики, которая уже находится под угрозой из-за краха правительства Германии, фискальных проблем Франции и торговых тарифов, которые могут появиться после возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Хотя валовой внутренний продукт в третьем квартале превзошел ожидания, что в значительной степени развеяло надежды на дальнейшее снижение ставок ЕЦБ, новые данные возрождают эти надежды. 

Напомним:

Реклама:

Евро упал до самого низкого уровня за последние два года, поскольку трейдеры делают ставку на то, что Европейский центральный банк будет вынужден агрессивно снижать процентные ставки, чтобы поддержать экономику региона.

бизнес Европа евро
Реклама:
Материалы по теме
В Германии растет количество банкротств: с рынка уйдут 20 тысяч компаний в 2024 году 21 ноября 2024, 19:17
Минюст хочет отобрать доли жены Медведчука в телеканалах группы "1+1" 21 ноября 2024, 18:51
Город молодежи, науки и IT. Удалось ли россиянам сломать экономику Харькова сотнями УАБов? 21 ноября 2024, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте