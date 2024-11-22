Частный сектор еврозоны неожиданно сокращает активность

Деловая активность в еврозоне неожиданно сократилась в ноябре, что свидетельствует о вреде, нанесенном политическим хаосом и усилением разногласий по торговле.

Об этом сообщает Bloomberg.

Композитный индекс менеджеров по закупкам S&P Global снизился до 48,1 с 50 в октябре, снова опустившись ниже уровня, который отделяет рост от спада.

Отмечается, что аналитики не ожидали изменений и были особенно удивлены резким ухудшением ситуации в сфере услуг, где активность упала впервые с января.

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Такие цифры усилят беспокойство относительно перспектив европейской экономики, которая уже находится под угрозой из-за краха правительства Германии, фискальных проблем Франции и торговых тарифов, которые могут появиться после возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Хотя валовой внутренний продукт в третьем квартале превзошел ожидания, что в значительной степени развеяло надежды на дальнейшее снижение ставок ЕЦБ, новые данные возрождают эти надежды.

Напомним:

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Евро упал до самого низкого уровня за последние два года, поскольку трейдеры делают ставку на то, что Европейский центральный банк будет вынужден агрессивно снижать процентные ставки, чтобы поддержать экономику региона.