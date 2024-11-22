Национальный кэшбек: средняя выплата на одного украинца не пересекла 100 гривен

За два дня (21-22 ноября) 1,22 млн украинцев получили на счета 119,2 млн грн по программе "Национальный кэшбек", накопленные в октябре за покупку отечественных товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что за второй месяц действия программы украинцы накопили втрое больше средств, чем месяцем ранее. Выросла средняя выплата - с 57 до 97 грн на одного человека.

Количество украинцев, которые получили кэшбек выросло почти вдвое, с 646 тыс. до 1,22 млн. Кэшбек накапливают украинцы до 45 лет - 66% от всех пользователей, среднего возраста - 23% и старшего возраста 60+ - более 10%.

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По кэшбеку украинцы чаще всего покупали хлеб и кондитерские изделия, молочные продукты, безалкогольные напитки, мясо, косметические товары и товары для дома.

Также отмечается, что из 1,58 млн пользователей, которые имели начисления кэшбека на конец октября, более 350 тыс. не активировали свои карты в Дії. Еще часть граждан или не имели начислений или они составляли менее 2 грн. И поэтому не получили средства.

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Напомним:

Национальный кэшбек в размере 10% предоставляется за покупку украинских товаров, представленных производителями в программу, в магазинах - участниках программы. Чтобы узнать, на какие товары есть кэшбек, можно воспользоваться сканером штрихкодов в Дії. Основные торговые сети также маркируют товары с кэшбеком на ценниках или полках.

Кэшбек доступен на 324 тыс. товаров от 1586 украинских производителей.