В МВФ считают, что партнерам выгоднее финансировать Украину сейчас, не допуская ее проигрыша

Украина хорошо показала, что она хороший заемщик и у нее есть хороший план по возврату долга, поэтому партнерам Украины выгоднее предоставлять финансирование стране сейчас, не допуская ее поражения в войне.

Так считает постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Пришила Тофано, передает "Интерфакс-Украина".

"Финансирование страны сейчас стоит того. Не только с точки зрения ценностей, принципов или морали, но это может быть дешевле для ее (Украины - ред) союзников. Дешевле финансировать Украину сейчас и не допустить, чтобы она проиграла войну, чем потом покрывать расходы на дополнительную оборону или беженцев, если Украина проиграет войну", - сказала она на конференции "Матрица реформ: Основы усиления экономического роста для вступления в ЕС" в Киеве.

В то же время Тофано отметила, что Украина должна продолжать доказывать международным союзникам свою способность проводить правильную политику.

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Представитель МВФ подчеркнула, что страна приложила усилия по наращиванию собственных доходов, однако вызванный российской агрессией шок настолько велик, что обойтись без внешнего финансирования Украина неспособна, и в связи с этим важна новая инициатива G7 "Ускорение получения чрезвычайных доходов (ERA) для Украины", в рамках которой стране будет выделено $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

Тофано также отметила, что после окончания войны расходы Украины останутся на высоком уровне в связи с расходами на восстановление, значительными социальными расходами, в частности на адаптацию ветеранов, усилия по возвращению граждан, выехавших за границу.

В связи с этим представитель Фонда подчеркнула важность повышения налогов, вспомнив в этом контексте предложение МВФ по повышению налога на добавленную стоимость и соблюдение Национальной стратегии доходов.

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Напомним:

Международный валютный фонд улучшил прогноз роста реального ВВП Украины до 4% в 2024 году, а также до 2,5-3,5% в следующем.