Крупнейший в ЕС производитель аккумуляторов подал заявление о банкротстве

Шведская компания Northvolt, которая должна была стать основным в Евросоюзе конкурентом Китая в производстве аккумуляторов для электромобилей, подала заявление о банкротстве.

Об этом сообщает Northvolt, пишет Bloomberg.

"Компания продолжит осуществлять поставки клиентам, выполняя при этом обязательства перед важнейшими поставщиками и выплачивая заработную плату сотрудникам", - говорится в заявлении.

Northvolt подала заявление о банкротстве в США на основании главы 11 Кодекса США о банкротстве, которая позволяет предприятию реорганизовать свои финансы и подать реалистичный план выплаты долгов кредиторам под надзором суда. Если предприятию это не удастся в течение отведенного срока, запускается процедура его ликвидации.

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Northvolt имела около 30 млн долл свободных средств, говорится в заявлении, и 5,84 млрд долл долга. Согласно данным Bloomberg, Northvolt является одной из компаний с наибольшим долгом, подавших заявление о банкротстве в США в 2024 году.

Во время судебного процесса Northvolt получит доступ к денежному залогу на сумму около 145 млн долл. Scania CV AB, подразделение Volkswagen AG по производству грузовиков и ключевой клиент Northvolt, отдельно сообщил Bloomberg, что предоставит 100 млн долл. в качестве финансирования под залог должника.

В Northvolt работают примерно 6600 человек в семи странах. Компания рассчитывает завершить свою реструктуризацию в первом квартале 2025 года.

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Дочерние компании Northvolt, которые отвечают за строительство запланированных заводов в Германии и Канаде, остаются за пределами процесса главы 11, хотя компания заявила, что эти проекты будут отложены.

Напомним:

Правительство Швеции пообещало поддержать молодую отрасль аккумуляторной промышленности страны новыми средствами на исследования и способствовать сохранению навыков работников, уволенных компанией Northvolt AB.

Немецкий автопроизводитель BMW отменил заказ на 2 миллиарда евро на аккумуляторные батареи для своих электромобилей, заключенный с Northvolt.