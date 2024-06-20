BMW скасовує контракт з Northvolt на поставку акумуляторних елементів на €2 мільярди

Німецький автовиробник BMW скасував замовлення на 2 мільярди євро на акумуляторні батареї для своїх електромобілів, укладений з Northvolt.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що низка німецьких ЗМІ, в тому числі журнал Manager, повідомили, що шведська компанія не змогла вчасно виконати довгостроковий контракт на поставку акумуляторних елементів, підписаний ще у 2020 році.

"Northvolt і BMW Group спільно вирішили зосередити діяльність Northvolt на розробці акумуляторних елементів наступного покоління", - заявили в BMW.

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Додається, що німецька компанія, як і раніше зацікавлена у створенні високоефективного виробника циркулярних і стійких акумуляторних елементів в Європі.

Нагадаємо:

Компанії Volvo і Northvolt на початку 2022 року заявили, що побудують завод із виробництва літій-іонних акумуляторів для електромобілів у Гетеборзі - будівництво має початись у 2023 році.

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