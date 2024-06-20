Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

BMW скасовує контракт з Northvolt на поставку акумуляторних елементів на €2 мільярди

Четвер, 20 червня 2024, 20:51 - Ігор Пилипів

Німецький автовиробник BMW скасував замовлення на 2 мільярди євро на акумуляторні батареї для своїх електромобілів, укладений з Northvolt.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що низка німецьких ЗМІ, в тому числі журнал Manager, повідомили, що шведська компанія не змогла вчасно виконати довгостроковий контракт на поставку акумуляторних елементів, підписаний ще у 2020 році.

"Northvolt і BMW Group спільно вирішили зосередити діяльність Northvolt на розробці акумуляторних елементів наступного покоління", - заявили в BMW.

Реклама:

Додається, що німецька компанія, як і раніше зацікавлена у створенні високоефективного виробника циркулярних і стійких акумуляторних елементів в Європі.

Нагадаємо:

Компанії Volvo і Northvolt на початку 2022 року заявили, що побудують завод із виробництва літій-іонних акумуляторів для електромобілів у Гетеборзі - будівництво має початись у 2023 році.

Реклама:
електромобіль BMW
Реклама:
Матеріали за темою
Продажі електрокарів в ЄС впали у травні, найбільше в Німеччині 20 червня 2024, 10:54
Перший електромобіль Ferrari коштуватиме не менше 500 тисяч євро 19 червня 2024, 18:36
Найчастіше електромобілі купують у Львівській області та Києві: топ моделей 17 червня 2024, 11:58
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті