BMW скасовує контракт з Northvolt на поставку акумуляторних елементів на €2 мільярди
Німецький автовиробник BMW скасував замовлення на 2 мільярди євро на акумуляторні батареї для своїх електромобілів, укладений з Northvolt.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що низка німецьких ЗМІ, в тому числі журнал Manager, повідомили, що шведська компанія не змогла вчасно виконати довгостроковий контракт на поставку акумуляторних елементів, підписаний ще у 2020 році.
"Northvolt і BMW Group спільно вирішили зосередити діяльність Northvolt на розробці акумуляторних елементів наступного покоління", - заявили в BMW.
Додається, що німецька компанія, як і раніше зацікавлена у створенні високоефективного виробника циркулярних і стійких акумуляторних елементів в Європі.
Нагадаємо:
Компанії Volvo і Northvolt на початку 2022 року заявили, що побудують завод із виробництва літій-іонних акумуляторів для електромобілів у Гетеборзі - будівництво має початись у 2023 році.