Миллиардер из США планирует купить "Северный поток-2" для влияния на РФ в переговорах

Американский миллиардер и финансист Стивен Линч обратился к правительству США с просьбой разрешить ему принять участие в аукционе за газопровод "Северный поток-2", если его выставят на торги в процессе банкротства в Швейцарии.

Об этом пишет Wall Street Journal.

Стивен Линч, который провел два десятилетия, ведя бизнес в Москве, теперь хочет приобрести газопровод, соединяющий Россию и Германию.

Линч аргументирует перед американскими чиновниками и законодателями, что владение США этим газопроводом может дать рычаги влияния в мирных переговорах с Россией для завершения войны в Украине, а также будет служить долгосрочным интересам США.

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"Суть в следующем: это уникальная возможность для американцев и европейцев получить контроль над европейскими энергетическими ресурсами на оставшуюся эру ископаемого топлива," - сказал Линч в одном из редких интервью.

Линч, который проживает в Майами и является крупным спонсором предвыборной кампании Дональда Трампа, известен своим высказыванием, что хочет быть "самым богатым человеком, о котором никто не слышал". Однако его смелый план может привлечь внимание общественности к бывшему волонтеру Корпуса мира.

Газопровод длиной 765 миль считался ценным активом российской нефтегазовой экономики, соединявший крупные месторождения газа с Европой. Его завершили до начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, но он так и не начал коммерческую деятельность.

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Владельцем газопровода является дочерняя компания российского государственного газового гиганта "Газпром", которая объявила о банкротстве в Швейцарии через несколько дней после начала вторжения. В сентябре 2022 года подводные взрывы разрушили одну из двух ниток газопровода, вторая осталась невредимой, но не используется.

Напомним:

22 февраля 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации проекта Северный поток - 2 после признания Россией террористических группировок "Л/ДНР".

В ночь на 26 сентября 2022 года диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе. О произошедшем были уведомлены береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.

Оператор газопровода "Северный поток-2" подтвердил данные датского регулятора о том, что разгерметизация газопровода произошла в исключительной экономической зоне Дании.