Энергетики предупредили, что в пятницу могут меняться объемы отключений света

В энергосистеме сохраняется значительный дефицит, и ситуация в ней меняется - возможны изменения в применении мер ограничения света.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после десяти массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

"Ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно - возможны и изменения в применении мер ограничения", - говорится в сообщении.

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Актуальный график применения отключений в регионе можно узнать на сайте или официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго).

Для сбалансирования энергосистемы - в период с 6:00 до 22:00 сегодня во всех регионах действуют графики почасовых отключений, напомнили в энергокомпании.

Напомним:

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В пятницу 22 ноября энергетики будут применять графики отключения света с 6:00 до 22:00.