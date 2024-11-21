Адвокаты Фирташа ответили относительно санкций введенных Великобританией

Адвокаты Фирташа считают введение против него санкций безосновательным и политически мотивированным.

Об этом сообщает пресс-служба Group DF.

В заявлении адвокатов говорится, что в течение последних 10 лет Министерство юстиции США неоднократно пыталось обеспечить экстрадицию Дмитрия Фирташа из Австрии в США через политически мотивированные процедуры экстрадиции.

По их мнению, санкции, которые сегодня введены Великобританией, являются явным продолжением этих политически мотивированных процессов.

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"Подчеркиваем, что для санкций, наложенных на Дмитрия Фирташа в Великобритании, нет никаких надлежащих юридических оснований. Дмитрий Фирташ полностью доверяет судам Великобритании и убежден, что верховенство права победит", - добавляют в сообщении.

Напомним:

Правительство Великобритании ввело санкции против Дмитрия Фирташа, определив его действия как подпадающие под Глобальный регламент по антикоррупционным санкциям.

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