"Метинвест" планирует строительство завода стоимостью 2,5 миллиарда евро в Италии

Группа "Метинвест" и Министерство предприятий и производства Италии подписали декларацию о сотрудничестве. В рамках соглашения запланировано строительство завода по производству "зеленой" стали в регионе Тоскана стоимостью 2,5 млрд евро.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новый завод мощностью 2,7 млн т в год будет работать по технологии электродуговых печей и использовать вторичное сырье: лом, чугун и железо прямого восстановления из Украины.

Меморандум подписали представители региона Тоскана, муниципалитет Пйомбино, Danieli Officine Meccaniche S.p.A. и Metinvest-Adria S.p.A.

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Проект получит финансовую поддержку итальянского агентства SACE и банков, в том числе Cassa Depositi e Prestiti.

Во время этого события "Метинвест" предложил министру предприятий и производства Италии Адольфо Урсо признать проект имеющим национальное стратегическое значение, что может ускорить процесс его утверждения при участии Совета министров.

Окончательное соглашение должно быть подписано до 2025 года. Оно охватит мероприятия по рекультивации земель, развитие инфраструктуры, в частности порта, создание рабочих мест и инициативы в сфере возобновляемой энергетики, говорится в сообщении.

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Напомним:

Покровская угольная группа поставляет коксующийся уголь для производств "Метинвеста", но на случай возможного захвата покровского региона россиянами компания имеет план Б.