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Поставки украинского сыра за границу выросли на 40% с начала года

Четверг, 21 ноября 2024, 20:17 - Алексей Артемчук

Экспорт украинских сыров за январь-октябрь 2024 года составил 10 100 тонн, что на 40,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщает Agrotimes со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

В денежном эквиваленте экспорт за 10 месяцев составил 43,7 млн долл, что на 34% больше показателя аналогичного периода 2023 года.

Крупнейшими покупателями украинских сыров в январе-октябре 2024 года были Молдова (33,1%), Казахстан (30,2%) и Германия (9,3%).

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Импорт сыров в Украину вырос на 6,6% до 28 900 тонн до 171,1 млн долл. Сыры импортировали в Украину преимущественно из Польши (39,6%), Германии (20,1%), Нидерландов (9%).

Напомним:

В Португалии завершился международный сырный конкурс World Cheese Awards 2024, по итогам которого восемь украинских сыров получили награды.

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сыр экспорт
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Экономическая правда
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