Вісім українських сирів виграли міжнародні нагороди
Понеділок, 18 листопада 2024, 16:22 -
У Португалії завершився міжнародний сирний конкурс World Cheese Awards 2024, за підсумками якого вісім українських сирів отримали нагороди.
Про це повідомляє ProCheese.
Зазначається, що цьогоріч було представлено 4786 сирів із 47 країн світу. Серед них — 27 сирів з України.
Bronze нагороду отримали:
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- Твердий сир "Козячий сир з трюфелем" — "Мукко", Львівщина.
- Твердий сир "Легенда" — "Доообра ферма", Київщина.
- Твердий сир "Бікоз" — "Доообра ферма", Київщина.
- Твердий сир "Гауда" — "Зінка", Київщина.
- Сир з білою пліснявою "Говерла" — "Гарбузовий рай", Львівщина.
- Напівтвердий сир "Фонді" — "WineTime", Київщина.
Silver нагороду отримали:
- Твердий сир "Корона" — "Зінка", Київщина.
- Ароматизований сир "Лопта" — "Мамин сир", Закарпаття.
Загалом за три роки участі в проєкті українські сири мають уже 34 нагороди, додали в ProCheese.
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